Песков отказался обсуждать «пророчество» Жириновского о Зеленском

«Комментирование пророчеств не входит в мои обязанности, предлагаем дождаться их выполнения или невыполнения», — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
В мае прошлого года Жириновский заявил, что Украина перестанет существовать в марте 2024 года, а Зеленский станет ее последним президентом. Видео опубликовано на YouTube-канале «ЛДПР-ТВ».
«Я рассчитываю на успех в марте 2024 года. Никакой Украины не будет, никаких Зеленских, никто не будет нас унижать, будет Киевская губерния, Житомирская, Донецкая, Херсонская, Харьковская, как при царе было», — сказал тогда Жириновский.
Жириновский скончался 6 апреля, в феврале его госпитализировали с коронавирусом, все это время он провел в больнице. Политика похоронили на Новодевичьем кладбище. Губернатор Хабаровского края и член ЛДПР Михаил Дегтярев предложил, чтобы Жириновского на посту лидера партии сменил депутат Леонид Слуцкий, который возглавил фракцию ЛДПР в Государственной думе.
В 2018 году три журналистки обвинили Слуцкого в домогательствах, но комиссия Думы по этике не выявила в его действиях нарушения «поведенческих норм» и посоветовала женщинам обратиться в правоохранительные органы.