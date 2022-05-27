Штраф за новые окна: кому он грозит уже этим летом Участились случаи, когда владельцев квартир заставляют демонтировать только что установленные новые окна
Фоторепортажи
35Парад Победы на Красной площади
14В Лондоне открылось Цветочное шоу в Челси
13:51 (мск), источник: РБК

Песков отказался обсуждать «пророчество» Жириновского о Зеленском

В Кремле отказались прокомментировать прошлогодние заявления умершего в апреле 2022 года лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский станет последним главой государства этой страны, передает корреспондент РБК.

Источник: РИА "Новости"

«Комментирование пророчеств не входит в мои обязанности, предлагаем дождаться их выполнения или невыполнения», — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

В мае прошлого года Жириновский заявил, что Украина перестанет существовать в марте 2024 года, а Зеленский станет ее последним президентом. Видео опубликовано на YouTube-канале «ЛДПР-ТВ».

«Я рассчитываю на успех в марте 2024 года. Никакой Украины не будет, никаких Зеленских, никто не будет нас унижать, будет Киевская губерния, Житомирская, Донецкая, Херсонская, Харьковская, как при царе было», — сказал тогда Жириновский.

Жириновский скончался 6 апреля, в феврале его госпитализировали с коронавирусом, все это время он провел в больнице. Политика похоронили на Новодевичьем кладбище. Губернатор Хабаровского края и член ЛДПР Михаил Дегтярев предложил, чтобы Жириновского на посту лидера партии сменил депутат Леонид Слуцкий, который возглавил фракцию ЛДПР в Государственной думе.

В 2018 году три журналистки обвинили Слуцкого в домогательствах, но комиссия Думы по этике не выявила в его действиях нарушения «поведенческих норм» и посоветовала женщинам обратиться в правоохранительные органы.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Ответ Путина военному в госпитале на его фразу о жене и сыне
«Ситуация экстремально плоха»: глава МИД Украины сделал предупреждение
Спецоперация на Украине
МО РФ: почти 19 тыс. человек эвакуированы в Россию из Донбасса и с Украины за сутки
Минобороны сообщило о сдаче в плен 265 боевиков с «Азовстали»
Войска ЛНР и РФ зачистили Попасную и вышли на границу Республики
В Минобороны рассказали об отражении атаки ВСУ на остров Змеиный
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь