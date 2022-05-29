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22:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Лавров оценил возможность снятия западных санкций с России

Глава МИД Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 оценил возможность снятия западных санкций с России. Текст интервью имеется в распоряжении «Ленты.ру».

По словам Лаврова, инициированные Западом санкции против РФ готовились достаточно давно и вряд ли будут сняты. «Вы сказали, что с обеих сторон выгоняются дипломаты. Мы никого не выгоняли. Эти санкции, похожие на истерику (я бы даже сказал, где-то на агонию), были инициированы Западом», — сказал российский министр.

Он отметил, что та скорость, с которой санкции были введены, и их объем показывают, что они были сочинены не за одну ночь. «Их готовили достаточно давно. Едва ли эти санкции будут сняты», — заявил министр.

Лавров отметил, что речь идет не об Украине, которая выступает инструментом, «разменной монетой», а о сдерживании развития России. «Она мешает Западу утвердить однополярный мир, который Вашингтон провозгласил при покорном согласии Европы. Что Европа в этой ситуации в геополитическом плане выиграет? Я не знаю», — заключил Лавров.

В конце апреля Лавров обвинил страны Запада в том, что их санкции стали одной из главных причин нарушения продовольственных поставок, что обострило кризис. Министр обратил внимание на то, что глобальный продовольственный кризис начался задолго до спецоперации на Украине.

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