Ни у кого из российской власти нет ничего за границей, заявил Медведев

«В бесконечном танго экономических санкций против России как-то потерялся вопрос, а на кого они всё-таки направлены. Кого всё-таки хотели наказать их авторы? Президента, политическое и военное руководство страны? Нет. Это очевидно. И это признают их творцы. Ни у кого из нас нет иностранного имущества, счетов и значимых интересов за границей. Мы не ездим туда отдыхать и работать», — написал Медведев в Telegram-канале.
Он признал, что представители крупного бизнеса из России из-за санкций «понесли значительные по суммам издержки», «лишились заграничного имущества».
«Но признаемся по-честному — для них эти конфискации совсем не фатальны. Они и так проживут. У них и в России много чего осталось. Этого хватит и им самим, и их потомкам», — добавил зампред Совбеза.
В качестве примера он привел арест активов Центрального банка России, а причина — сделать хуже экономике, ударить по рублю, увеличить инфляцию и раскрутить цены в магазинах, а значит, уронить уровень жизни обычного россиянина. Такие же цели, по мнению Медведева, преследуются при введении эмбарго на покупку нефти и газа из России, запрета на полеты самолетов, на поездки в другие страны, запрет на использование платёжных инструментов.
«Этот вывод обескураживает, но это, увы, так. Они нас всех ненавидят! В основе этих решений ненависть к России — к русским, ко всем ее жителям. Ненависть к нашей культуре. Отсюда отмена Толстого, Чехова, Чайковского и Шостаковича. Ненависть к нашей религии. Отсюда желание разгромить Русскую православную церковь и ввести санкции против ее патриарха. И так было практически всегда. И в период Александра Невского. И в Смутное время», — отметил он.
«Эта ненависть омерзительна и иррациональна. Но это не значит, что мы должны смириться с ней. Просто нужно сделать все необходимые выводы на будущее. Помнить о таком отношении к нам. И не прощать тех, кто ненавидит нас. Никогда», — добавил Медведев.