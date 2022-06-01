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10:44 (мск), источник: © РИА Новости

Джонсону грозит вотум недоверия из-за пьянства, пишут СМИ

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рискует столкнуться с вотумом недоверия на следующей неделе из-за «культуры пьянства», сложившейся во время локдауна на Даунинг-стрит, 10, пишет газета Evening Standard.

Источник: Reuters

По словам Уильяма Хейга, члена Палаты лордов, Джонсон теряет лояльность многих уважаемых сторонников партии консерваторов после парламентского доклада о так называемом патигейте. В нем подчеркивалось, что на незаконных в период пандемии вечеринках сам премьер употреблял «чрезмерное» количество алкоголя и проявлял «неуважение» к обслуживающему персоналу.

«Консервативной партии нужно будет так или иначе решить этот вопрос, ведь чтобы быть эффективной партией, им либо необходимо сплотиться вокруг премьер-министра, который у них есть, либо принять решение о его вытеснении. И я думаю, что на следующей неделе или примерно в конце июня они придут к проведению голосования», — высказался лорд Хейг.

Как уточнило СМИ, для вотума недоверия достаточно 54 заявлений британских парламентариев от консерваторов, на сегодня их насчитывается 17, еще 20 представителей тори публично призвали Джонсона самостоятельно уйти в отставку.

Премьер-министр, выступая в парламенте, извинился за вечеринки на Даунинг-стрит и взял на себя ответственность за происходившее, однако подчеркнул, что его правительство продолжит работу.

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