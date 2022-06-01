Турция начала антитеррористическую операцию в Сирии

«Мы зачищаем от террористов Талль-Рифат и Манбидж (города на севере Сирии.— “Ъ”)», — рассказал Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития (цитата по Anadolu).
Турецкий президент добавил, что позднее планируется зачистить от террористов другие приграничные с Турцией районы. Число участников антитеррористической операции, а также другие подробности он не привел.
Реджеп Тайип Эрдоган еще на прошлой неделе заявил о планах завершить работу по созданию 30-километровой зоны безопасности вдоль своих южных границ. Он утверждал, что отряды народной самообороны Сирийского Курдистана, включенные Анкарой в список террористических организаций за связь с Рабочей партией Курдистана, «продолжают нападения на Турцию и мирное население Сирии». Сирия обвинила Турцию в этнических чистках. Также Турция проводит операцию против курдских формирований на севере Ирака.