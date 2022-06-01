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16:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Турция начала антитеррористическую операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте новой антитеррористической операции на севере Сирии. По его словам, начинается формирование «зоны безопасности» на 30 км вглубь от границы с Турцией.

Источник: AP 2022

«Мы зачищаем от террористов Талль-Рифат и Манбидж (города на севере Сирии.— “Ъ”)», — рассказал Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития (цитата по Anadolu).

Турецкий президент добавил, что позднее планируется зачистить от террористов другие приграничные с Турцией районы. Число участников антитеррористической операции, а также другие подробности он не привел.

Также он заявил, что США и Россия не выполнили свои обязательства по созданию зоны безопасности для Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган еще на прошлой неделе заявил о планах завершить работу по созданию 30-километровой зоны безопасности вдоль своих южных границ. Он утверждал, что отряды народной самообороны Сирийского Курдистана, включенные Анкарой в список террористических организаций за связь с Рабочей партией Курдистана, «продолжают нападения на Турцию и мирное население Сирии». Сирия обвинила Турцию в этнических чистках. Также Турция проводит операцию против курдских формирований на севере Ирака.

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Лаура Кеффер

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