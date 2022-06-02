10:46 (мск), источник: Daily Storm
Польша прекратит выплату пособий беженцам с Украины
Власти полагают, что многие люди, прибывшие в страну, в состоянии зарабатывать самостоятельно.
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Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Павел Шефернакер сообщил, что с 1 июля власти республики намерены прекратить выплату пособий беженцам с Украины. Исключение составят беременные или многодетные женщины и инвалиды.
«С 1 июля правительство уже не будет выплачивать пособия беженцам с Украины. Мы исходим из того, что многие люди в состоянии адаптироваться и самостоятельно зарабатывать», — приводит слова политика газета Rzeczpospolita.
Шефернакер отметил, что уязвимые категории населения, такие как беременные и многодетные женщины, а также люди с ограниченными физическими возможностями, прибывшие на территорию Польши после 24 февраля, продолжат получать поддержку от государства.
Пособие, выплачиваемое украинским беженцам, составляет 40 злотых в сутки. Это около 10 долларов США.