Песков заявил, что никто закрывать «окно в Европу» не планирует

«Если говорить о Петре I, Путин очень высоко ценит роль именно этой личности в истории нашей страны», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что «Путин глубокий знаток истории», и это касается не только личности Петра I.
Путин примет участие в праздничном мероприятии по случаю 350-летия со дня рождения монарха 9 июня. «Обязательно [примет участие], естественно, юбилей Петра I, 350-летие со дня рождения Петра I, Путин не обойдет стороной, в одном из мероприятий он примет участие, мы своевременно об этом вас проинформируем», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
Президент в октябре 2018 года подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения Петра I — последнего царя всея Руси (1682−1721) и первого российского императора (1721−1725). При его правлении созданы регулярная армия и флот, основан Санкт-Петербург, страна провозглашена империей и реформирована. Петр I возглавлял войска в Азовских походах, Северной войне, Прутском и Персидском походах.