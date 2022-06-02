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13:37 (мск), источник: ТАСС

Песков заявил, что никто закрывать «окно в Европу» не планирует

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин очень высоко ценит роль Петра I в истории России, и никто не планирует закрывать «окно в Европу». Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь главы государства.

Источник: РИА "Новости"

«Если говорить о Петре I, Путин очень высоко ценит роль именно этой личности в истории нашей страны», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос ТАСС, будет ли в виду сегодняшних сложностей «закрываться» окно в Европу, которое «прорубил» первый российский император, представитель Кремля подчеркнул: «Никто ничего закрывать не планирует».

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что «Путин глубокий знаток истории», и это касается не только личности Петра I.

Не только ему [Петру I] принадлежит целый ряд заслуг, а многим руководителям российского государства на протяжении всей истории. И всех их Путин очень хорошо знает.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ  

Путин примет участие в праздничном мероприятии по случаю 350-летия со дня рождения монарха 9 июня. «Обязательно [примет участие], естественно, юбилей Петра I, 350-летие со дня рождения Петра I, Путин не обойдет стороной, в одном из мероприятий он примет участие, мы своевременно об этом вас проинформируем», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Президент в октябре 2018 года подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения Петра I — последнего царя всея Руси (1682−1721) и первого российского императора (1721−1725). При его правлении созданы регулярная армия и флот, основан Санкт-Петербург, страна провозглашена империей и реформирована. Петр I возглавлял войска в Азовских походах, Северной войне, Прутском и Персидском походах.

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