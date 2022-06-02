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13:48 (мск), источник: Газета.Ру

Песков назвал два условия для проведения референдума в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал два условия, при которых будет возможно проведение референдума в Донбассе.

Источник: AP 2022

При этом он уточнил, что в Кремле никаких решений по референдуму не принималось.

«Не в Кремле принимать решение о референдумах, судьбу должны решать люди, которые живут на территориях. Для этого необходимо создать условия. Когда безопасность не обеспечена, а мы видим, что продолжаются удары украинских военных и националистов по гражданским целям, конечно, в таких условиях вряд ли можно говорить. Нужно: а) желание и решение людей и б) создание условий», — рассказал Песков.

Ранее глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что рассчитывает на присоединение ДНР, ЛНР и Херсонской области к России уже в июле. По его мнению, референдум о вхождении этих регионов в состав РФ мог бы пройти одновременно, «это было бы логично». Слуцкий считает, что у России «хватит ресурсов» на обеспечение включения областей в свой состав.

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