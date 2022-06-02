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20:41 (мск), источник: ТАСС

Небензя: Запад совершает военное преступление, наводняя Украину оружием

ООН, 2 июня. /ТАСС/. Западные страны совершают военное преступление, когда отправляют Украине оружие, оно используется для обстрела мирных кварталов. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу обеспечения ответственности за преступления во время конфликтов.

Источник: РИА "Новости"

«Наводняя Украину оружием якобы для укрепления ее потенциала и возможностей для отпора России, Запад совершает очередное военное преступление. Ведь украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса, как они делали это все восемь лет, убивая женщин, стариков и детей», — сказал он.

Вот, например, США поставили на Украину британские дальнобойные гаубицы М777. А накануне Международного дня защиты детей от снарядов из этого орудия погибли пять человек в донецкой Макеевке, включая пятилетнюю девочку Миру. США также объявили о планах поставить Украине системы залпового огня. Это приведет лишь к дальнейшей эскалации конфликта, о желании завершить который как можно скорее лицемерно заявляет Вашингтон.

Василий Небензя
постпред России при ООН

Преступления киевского режима

Западные страны игнорируют преступления киевского режима, совершенные с 2014 года, заявил Небензя.

«Ни Международному уголовному суду, ни Западу нет дела до многочисленных преступлений киевского режима, пришедшего к власти в результате кровавого переворота в 2014 году. Предано забвению дело “неизвестных снайперов”, методично расстреливавших как майданных протестующих, так и силовиков. Аналогичный сценарий мы видели и во многих других цветных революциях», — сказал он.

«Едва ли наши коллеги вспомнят сегодня про мирных жителей Донбасса, убитых украинскими военными за восемь лет обстрелов и бомбардировок, которые продолжаются и сегодня. Никто не потребует привлечь Киев к ответственности за сожжение националистами заживо людей в Доме профсоюзов в Одессе, — продолжил Небензя, — Дошло до того, что исповедующих нацистскую, человеконенавистническую идеологию преступников из батальона “Азов” коллективный Запад записал в “герои” не только Украины, но и свои собственные. Свастики и прочая нацистская атрибутика, не только на форме, но и на телах этих расписных персонажей не смущает самопровозглашенных светочей демократических ценностей, продолжающих повторять мантру о том, что нацизма на Украине нет — это, мол, пропаганда России».

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