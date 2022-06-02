Небензя: Запад совершает военное преступление, наводняя Украину оружием

«Наводняя Украину оружием якобы для укрепления ее потенциала и возможностей для отпора России, Запад совершает очередное военное преступление. Ведь украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса, как они делали это все восемь лет, убивая женщин, стариков и детей», — сказал он.
Западные страны игнорируют преступления киевского режима, совершенные с 2014 года, заявил Небензя.
«Ни Международному уголовному суду, ни Западу нет дела до многочисленных преступлений киевского режима, пришедшего к власти в результате кровавого переворота в 2014 году. Предано забвению дело “неизвестных снайперов”, методично расстреливавших как майданных протестующих, так и силовиков. Аналогичный сценарий мы видели и во многих других цветных революциях», — сказал он.
«Едва ли наши коллеги вспомнят сегодня про мирных жителей Донбасса, убитых украинскими военными за восемь лет обстрелов и бомбардировок, которые продолжаются и сегодня. Никто не потребует привлечь Киев к ответственности за сожжение националистами заживо людей в Доме профсоюзов в Одессе, — продолжил Небензя, — Дошло до того, что исповедующих нацистскую, человеконенавистническую идеологию преступников из батальона “Азов” коллективный Запад записал в “герои” не только Украины, но и свои собственные. Свастики и прочая нацистская атрибутика, не только на форме, но и на телах этих расписных персонажей не смущает самопровозглашенных светочей демократических ценностей, продолжающих повторять мантру о том, что нацизма на Украине нет — это, мол, пропаганда России».