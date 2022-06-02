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20:52 (мск), источник: © РИА Новости

Посол США: Вашингтон не будет регулировать стрельбу РСЗО на Украине

МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. Посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что Вашингтон не будет регулировать дальность стрельбы реактивных систем залпового огня HIMARS, которые поставят Украине.

Источник: U.S. Department of Defense

«Идет речь о вчерашнем пакете помощи на 700 миллионов долларов, включая системы HIMARS… Регулировать дистанцию, на которую они будут стрелять, будет украинская сторона», — сказала она на брифинге в Киеве.

Ранее США сообщили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории России. В.

ладимир Зеленский публично подтвердил существование такой договоренности. При этом депутат Верховной рады Егор Чернев допустил обстрел российских объектов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что у России нет кредита доверия к украинской стороне, так как глава украинского государства не выполнил ни одного обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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