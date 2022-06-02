Посол США: Вашингтон не будет регулировать стрельбу РСЗО на Украине

«Идет речь о вчерашнем пакете помощи на 700 миллионов долларов, включая системы HIMARS… Регулировать дистанцию, на которую они будут стрелять, будет украинская сторона», — сказала она на брифинге в Киеве.
ладимир Зеленский публично подтвердил существование такой договоренности. При этом депутат Верховной рады Егор Чернев допустил обстрел российских объектов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что у России нет кредита доверия к украинской стороне, так как глава украинского государства не выполнил ни одного обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.