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22:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев допустил утрату Украиной суверенитета из-за отказа от переговоров

Украина может потерять национальный суверенитет и территории, если и дальше будет отказываться от переговоров с Россией. Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera. Господин Медведев также заявил, что достижение Россией целей специальной военной операции на Украине должно привести к созданию новой системы международной безопасности. При этом, по мнению замглавы Совбеза, перспектива того, что ситуация на Украине может быть урегулирована дипломатическим путем, становится все менее вероятной.

Источник: РИА "Новости"

«Чем это грозит? Понятно чем. К сожалению, это связано и с жертвами, и с разрушениями, и в конечном счете Украина может потерять и дополнительные территории в результате того, что происходит. В конечном счете это грозит Украине — отказ договариваться — по сути одним: утратой национального суверенитета», — так оценил возможные последствия для Украины из-за нежелания договариваться с Россией Дмитрий Медведев (цитата по ТАСС).

По мнению господина Медведева, украинские власти должны «принимать эти решения о том, чтобы продолжать переговоры или отказываться от них, немножко пораскинув мозгами». «Не под влиянием кокаина или иных стимуляторов, которые там используются, а именно на трезвую голову», — сказал замглавы Совбеза.

При этом Дмитрий Медведев считает, что перспектива урегулирования ситуации на Украине дипломатическим путем становится все менее вероятной. «Шансы, к сожалению, не улучшаются, а ухудшаются. И это невозможно не заметить», — заявил господин Медведев, говоря о перспективах политического урегулирования.

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