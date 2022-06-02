22:33 (мск), источник: Коммерсантъ
Медведев допустил утрату Украиной суверенитета из-за отказа от переговоров
Украина может потерять национальный суверенитет и территории, если и дальше будет отказываться от переговоров с Россией. Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera. Господин Медведев также заявил, что достижение Россией целей специальной военной операции на Украине должно привести к созданию новой системы международной безопасности. При этом, по мнению замглавы Совбеза, перспектива того, что ситуация на Украине может быть урегулирована дипломатическим путем, становится все менее вероятной.