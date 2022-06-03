08:11 (мск), источник: ТАСС
Си Цзиньпин рассказал о своем понимании сути патриотизма
По словам председателя КНР, «в современном Китае суть патриотизма заключается в любви к стране, партии и социализму одновременно».
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ПЕКИН, 3 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал в пятницу молодое поколение китайцев любить свою страну, Коммунистическую партию Китая (КПК) и социализм. С таким призывом глава государства, являющийся также генеральным секретарем Центрального комитета правящей КПК, выступил по случаю праздника Дуаньу. В этот день, приходящийся на пятое число пятого месяца по лунному календарю, в Китае вспоминают поэта-патриота Цюй Юаня (340−278 гг. до н. э.).
«В современном Китае суть патриотизма заключается в любви к стране, партии и социализму одновременно», — указал Си Цзиньпин, обращение которого излагает Центральное телевидение Китая. Он уточнил, что любовь к отечеству, чувство преданности и привязанности к родине являются «долгом и ответственностью» каждого китайца. «Это фундамент, на котором молодые китайцы в новую эпоху могут стать победителями в жизни», — добавил председатель КНР.
В дальнейшем, отметил Си Цзиньпин, «мы должны в полной мере поощрять патриотизм, воспитывать сильное чувство национального достоинства и уверенности среди нашего народа, укреплять чувство общности китайской нации».
Цюй Юань, высокопоставленный чиновник древнего государства Чу в эпоху Сражающихся царств (V — III вв. до н.э.), оказался в опале именно из-за своих патриотических произведений. Узнав о поражении своего государства, поэт в отчаянии бросился в реку. В этот день в Китае по традиции проводят гонки «драконовых лодок», а также едят цзунцзы — особым образом приготовленный рис в бамбуковых или тростниковых листьях.