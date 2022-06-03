Что изменится в жизни россиян с 1 июняИндексация МРОТ и пенсий, паспорт болельщика, единые требования к публичной власти и другие нововведения
Фоторепортажи
16Праздничный салют в честь Дня Победы
16В Британии празднуют Платиновый юбилей королевы
12:09 (мск), источник: © РИА Новости

Киев при поддержке Лондона снял фейк о бое с российскими войсками

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. При финансовой поддержке Великобритании Киев снял в Николаевской области фейк о бое с якобы превосходящими силами РФ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: Reuters

По словам генерала, на фоне политической катастрофы Киева в Мариуполе и военных провалов в Донбассе «киевским режимом при финансовой поддержке Великобритании организованы съемки “духоподъемных” видеосюжетов для западной и украинской аудиторий».

«В частности, 28 мая в районе населенного пункта Мешковка Николаевской области отсняты постановочные видеоматериалы о якобы “высокой эффективности” применения украинскими националистами западного вооружения. Для придания будущей картине большего драматизма по настоянию британских кураторов на съемочной площадке была создана “реконструкция” никогда не существовавшего “боя” украинских нацистов с превосходящими по численности “российскими военнослужащими”, — рассказал Конашенков.

Роли «противников» украинских нацистов в постановочной короткометражке исполнили надевшие повязки красного цвета члены местного подразделения территориальной обороны, за отсутствием трофейной российской техники «условный противник» в кадре появляется на украинских БТР и бронемашинах, уточнил официальный представитель МО РФ.

Он добавил, что «следующие съемки видеосюжетов спланированы на 5 и 6 июня. Видеоматериалы будут посвящены постановочным свидетельствам “простых украинцев”, обвиняющих Россию в якобы намеренных обстрелах мирных населённых пунктов».

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 'Он что, пьян?' Байден оговорился и напугал американцев
Мечты Украины сбылись: Европа даст ей много денег. В долг
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Силы ЛНР заняли плацдарм в Северодонецке
МО РФ: почти 19 тыс. человек эвакуированы в Россию из Донбасса и с Украины за сутки
Минобороны сообщило о сдаче в плен 265 боевиков с «Азовстали»
Войска ЛНР и РФ зачистили Попасную и вышли на границу Республики
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь