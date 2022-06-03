Киев при поддержке Лондона снял фейк о бое с российскими войсками

По словам генерала, на фоне политической катастрофы Киева в Мариуполе и военных провалов в Донбассе «киевским режимом при финансовой поддержке Великобритании организованы съемки “духоподъемных” видеосюжетов для западной и украинской аудиторий».
«В частности, 28 мая в районе населенного пункта Мешковка Николаевской области отсняты постановочные видеоматериалы о якобы “высокой эффективности” применения украинскими националистами западного вооружения. Для придания будущей картине большего драматизма по настоянию британских кураторов на съемочной площадке была создана “реконструкция” никогда не существовавшего “боя” украинских нацистов с превосходящими по численности “российскими военнослужащими”, — рассказал Конашенков.
Он добавил, что «следующие съемки видеосюжетов спланированы на 5 и 6 июня. Видеоматериалы будут посвящены постановочным свидетельствам “простых украинцев”, обвиняющих Россию в якобы намеренных обстрелах мирных населённых пунктов».