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20:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин назвал пять способов вывоза зерна из Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что проблемы с вывозом зерна из Украины не существует.

Источник: AP 2022

Его можно вывозить по пяти направлениям: через украинские порты, но их нужно разминировать, через Польшу, по Дунаю через Румынию, через подконтрольные порты РФ в Азовском и Черном морях, и — «самый легкий и дешевый способ» — через Белоруссию, но для этого с этой страны нужно снять санкции, сказал глава государства в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

«Самое простое — это вывоз с территории Белоруссии, самое дешевое. Оттуда — сразу в порты Прибалтики, Балтийское море и в любую точку планеты. Но для этого нужно снимать санкции с Белоруссии. Это не наш вопрос, но, во всяком случае, президент Белоруссии Александр Григорьевич (Лукашенко), ставит вопрос именно так», — сказал президент.

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