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18:46 (мск), источник: © РИА Новости

Глава МИД Италии заявил о необходимости прекращения «мировой хлебной войны»

РИМ, 4 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил о необходимости прекращения «мировой хлебной войны», связанной с нынешним зерновым кризисом.

Источник: Reuters

«Мировая хлебная война уже идет, и мы должны ее остановить. Есть опасность политической нестабильности в Африке, распространения террористических организаций, государственных переворотов. К этому может привести зерновой кризис, который мы переживаем», — заявил Ди Майо, выступая на публичном мероприятии в субботу.

По словам главы итальянского МИД, многое в этой ситуации зависит от позиции президента РФ Владимира Путина.

В этой связи он призвал российского лидера «как можно скорее достичь мирного договора, который проходит через договор о зерне».

На прошлой неделе в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги президент Путин отметил, что Россия готова внести весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада. Он также подчеркнул, что ситуация в продовольственной сфере усугубилась вследствие антироссийских санкций, введенных США и Евросоюзом.

В пятницу в эфире телеканала «Россия 24» Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. Президент РФ также добавил, что украинское зерно можно вывозить через Дунай, Польшу, самый дешевый способ — через Белоруссию, но тогда нужно снимать санкции.

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