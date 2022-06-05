КНДР пустила восемь баллистических ракет в сторону Японского моря

«Южнокорейская армия сегодня, 5 июня, с 9:08 по 9:43 (с 03:08 по 03:43 мск) зафиксировала восемь пусков Северной Кореей баллистических ракет малой дальности из района аэропорта Сунан в Пхеньяне и других мест», — заявили военные.
При этом они не уточнили, где находятся другие локации и сколько их.
Это уже 18-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая тесты МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.
Последний раз КНДР произвела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря утром 25 мая. Первая из них, предположительно, межконтинентальная.