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04:46 (мск), источник: © РИА Новости

КНДР пустила восемь баллистических ракет в сторону Японского моря

СЕУЛ, 5 июн — РИА Новости. Северная Корея пустила восемь баллистических ракет малой дальности как минимум из двух мест в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Источник: AFP 2022

«Южнокорейская армия сегодня, 5 июня, с 9:08 по 9:43 (с 03:08 по 03:43 мск) зафиксировала восемь пусков Северной Кореей баллистических ракет малой дальности из района аэропорта Сунан в Пхеньяне и других мест», — заявили военные.

При этом они не уточнили, где находятся другие локации и сколько их.

Отмечается, что южнокорейские военные в сотрудничестве с США сохраняют оборонную готовность и следят за развитием событий.

Это уже 18-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая тесты МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.

Последний раз КНДР произвела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря утром 25 мая. Первая из них, предположительно, межконтинентальная.

Во время загрузки произошла ошибка.
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