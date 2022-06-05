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05:42 (мск), источник: © РИА Новости

Каракаев: почти вся группировка РВСН находится в постоянной боеготовности

ВЛАДИВОСТОК, 5 июн — РИА Новости. В постоянной боевой готовности находятся 95 процентов группировки Ракетных войск стратегического назначения, сообщил программе «Военная приемка» на телеканала «Звезда» командующий РВСН Сергей Каракаев.

Источник: © РИА Новости

«(Стоит) задача поддерживать ту группировку, в которой мы находимся, в том числе и на этапе перевооружения с боевым строительством, которое сегодня активно проходит в ракетных войсках. А я должен отметить, несмотря ни на что, 95 процентов группировки находится в постоянной боевой готовности», — отметил Каракаев.

Кроме того, одна из целей РВСН — это создание новых ракетных комплексов и перевооружение на них, продолжил командующий этого рода войск.

И следующая задача — это развитие военно-технического потенциала, который позволяет на перспективу думать наперед.

Сергей Каракаев
командующий РВСН

В конце апреля состоялся первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», способной нести планирующие гиперзвуковые блоки.

После завершения программы испытаний этот комплекс поступит на вооружение РВСН. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению на него. «Сармат» заменит ракеты «Воевода».

Как уточнили в Минобороны, новое оружие способно поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Это самый мощный в мире носитель, обладающий наибольшей дальностью поражения целей.

Во время загрузки произошла ошибка.
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