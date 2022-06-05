Путин не увидел изменений «по сути» из-за «возни» с поставкой ракет Киеву

Поставки США и другими западными государствами ракетных систем залпового огня (РСЗО) не меняет расстановку сил, поскольку ВСУ обладали российским и советским вооружением со сходной дальностью огня, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».
«Вот то что мы сегодня слышим, то что мы понимаем, это ракеты, как раз, которые на 45−70 км, в зависимости от типа ракет. Ну то же самое было и с теми “Градами”, “Ураганами”, о котором я сказал. Там тоже дальность 40−70 км», — сказал Путин.
Президент уточнил, что к моменту начала спецоперации, Украина располагала около 515 единиц таких систем, из них 380 были уничтожены, но часть восстановили и сейчас ВСУ имеет 360 систем РСЗО. Он счел, что поставка «связана с восполнением потерь вот этой боевой техники, ничего здесь нового нет и ничего это не меняет по сути».
«Если [дальнобойные ракеты] будут поставляться — из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», — также сказал он.
Поставить на Украину РСЗО поручил в начале июня американский президент Джо Байден в рамках пакета помощи на $700 млн, В него войдут системы M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), об их поставках не раз просили в Киеве. Байден указал, что это решение «своевременно и необходимо» для украинских военных. В Киеве заверили, что не станут использовать полученные РСЗО для нанесения ударов по целям на территории России, рассказал госсекретарь Энтони Блинкен, назвав отношения между США и Украиной доверительными.
В Кремле тогда сочли, что решение Байдена «подливает масла в огонь» и не способствует появлению желания в Киеве вести переговоры с Москвой. В ответ на вопрос о мерах, которые Россия намерена принять после получения Украиной таких вооружений, представитель президента Дмитрий Песков предложил «не говорить о самых плохих сценариях».
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что российские силы нанесут удар по центрам принятия решений, если будет атакована территория России. При этом он добавил: «Но нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева».