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12:02 (мск), источник: РБК

Путин не увидел изменений «по сути» из-за «возни» с поставкой ракет Киеву

Россия будет наносить удары «по тем объектам, по которым мы пока не наносим», если Запад станет передавать Украине дальнобойные ракеты, сказал Путин. Нынешние поставки ничего не меняют, так как ВСУ обладали сходным вооружением.

Источник: РИА "Новости"

Поставки США и другими западными государствами ракетных систем залпового огня (РСЗО) не меняет расстановку сил, поскольку ВСУ обладали российским и советским вооружением со сходной дальностью огня, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

Он выразил уверенность, что в этом «нет ничего нового», поскольку на вооружении в украинской армии уже стоят системы «Град», «Смерч» и «Ураган».

«Вот то что мы сегодня слышим, то что мы понимаем, это ракеты, как раз, которые на 45−70 км, в зависимости от типа ракет. Ну то же самое было и с теми “Градами”, “Ураганами”, о котором я сказал. Там тоже дальность 40−70 км», — сказал Путин.

Президент уточнил, что к моменту начала спецоперации, Украина располагала около 515 единиц таких систем, из них 380 были уничтожены, но часть восстановили и сейчас ВСУ имеет 360 систем РСЗО. Он счел, что поставка «связана с восполнением потерь вот этой боевой техники, ничего здесь нового нет и ничего это не меняет по сути».

И вообще вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель — затянуть как можно дальше вооруженный конфликт.

Владимир Путин

«Если [дальнобойные ракеты] будут поставляться — из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», — также сказал он.

Поставить на Украину РСЗО поручил в начале июня американский президент Джо Байден в рамках пакета помощи на $700 млн, В него войдут системы M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), об их поставках не раз просили в Киеве. Байден указал, что это решение «своевременно и необходимо» для украинских военных. В Киеве заверили, что не станут использовать полученные РСЗО для нанесения ударов по целям на территории России, рассказал госсекретарь Энтони Блинкен, назвав отношения между США и Украиной доверительными.

В Кремле тогда сочли, что решение Байдена «подливает масла в огонь» и не способствует появлению желания в Киеве вести переговоры с Москвой. В ответ на вопрос о мерах, которые Россия намерена принять после получения Украиной таких вооружений, представитель президента Дмитрий Песков предложил «не говорить о самых плохих сценариях».

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что российские силы нанесут удар по центрам принятия решений, если будет атакована территория России. При этом он добавил: «Но нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева».

Материал дополняется.

Михаил Добрунов

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