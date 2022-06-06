Великобритания отправит Украине РСЗО, несмотря на предупреждение Путина

«Россия меняет тактику — должна меняться и наша поддержка Украине», — объяснил решение Уоллес.
По данным источника издания, Лондон потребовал от Киева заверений, что РСЗО не будут использоваться для ударов по целям на территории России, и есть уверенность, «что оружие будет использовано надлежащим образом» — «для защиты Украины на территории Украины».
Ранее Уоллес уже озвучивал планы отправить на Украину M270, отмечая, что решение было принято в координации с США, которые передадут Киеву РСЗО HIMARS.
В Госдепартаменте США незадолго до этого пообещали не отправлять ракеты большой дальности, «которые выходят за рамки поля боя на Украине».
Президент Украины Владимир Зеленский тоже исключал атаки целей в России с помощью западного оружия большой дальности: «Нас не интересует, что происходит в России. Нас интересует только наша собственная территория».
Российские власти обвиняют поставляющие Киеву оружие страны в стремлении затянуть конфликт. Президент России Владимир Путин в вышедшем 5 июня интервью каналу «Россия 1» заявил, что военные начнут наносить удары на Украине по тем объектам, по которым их пока не наносили, если иностранные государства будут поставлять Киеву дальнобойные ракеты.
Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи прежде говорил о «законности» возможных ударов ВСУ по военным целям в России с помощью западного оружия. В российском оборонном ведомстве после этого предупредили о пропорциональном ответе на провоцирование со стороны Лондона.