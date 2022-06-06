Глава СНБО Украины отказался считать трагедией временную потерю территорий страны

«Временная потеря территорий — это не трагедия. Трагедией будет потеря страны», — подчеркнул Данилов.
Секретарь СНБО также считает, что российские военные обладают превосходством в артиллерии, в связи с чем ВСУ «не могут адекватно отвечать» на это во время боя.
1 июня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине стоимостью $700 млн. В рамках помощи США поставят Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев заверил партнеров, что не будет использовать американские вооружения для ударов по территории России.
В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Киеву вооружения не изменят параметров спецоперации России, а ее цели будут достигнуты в любом случае. По его словам, поставки вооружений «доставят больше страданий Украине».