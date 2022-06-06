В июне пять планет выстроятся в одну линию Для наблюдений даже не понадобится телескоп
Фоторепортажи
10Горящий хлеб: индийская аномалия грозит Европе катастрофой
16В Британии празднуют Платиновый юбилей королевы
18:47 (мск), источник: Ведомости

Глава СНБО Украины отказался считать трагедией временную потерю территорий страны

Временная потеря территорий не является трагедией для Украины, заявил в интервью британской газете Financial Times секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Источник: AP 2022

«Временная потеря территорий — это не трагедия. Трагедией будет потеря страны», — подчеркнул Данилов.

Он отметил, что западное оружие, необходимое для начала контратаки, «обязательно прибудет». С его помощью, по мнению Данилова, украинские военные вернут потерянные территории.

Секретарь СНБО также считает, что российские военные обладают превосходством в артиллерии, в связи с чем ВСУ «не могут адекватно отвечать» на это во время боя.

Украина может и дальше отвести свои войска из Донбасса с целью перегруппировки и получения военной помощи из стран Запада, заключил он.

1 июня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине стоимостью $700 млн. В рамках помощи США поставят Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев заверил партнеров, что не будет использовать американские вооружения для ударов по территории России.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Киеву вооружения не изменят параметров спецоперации России, а ее цели будут достигнуты в любом случае. По его словам, поставки вооружений «доставят больше страданий Украине».

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Продажи новых легковых и коммерческих машин в мае сократились на 84%
Уход от суперпрезидентской республики. Как прошел референдум в Казахстане
Спецоперация на Украине
Курский губернатор показал последствия минометного обстрела села Тёткино
Власти ДНР: ВСУ при отступлении подожгли тонны зерна в порту Мариуполя
Кадыров сообщил об эффективности «новой тактики» в операции на Украине
Донецк остался без эфирного телевещания из-за обстрелов со стороны ВСУ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь