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19:07 (мск), источник: © РИА Новости

Зеленский признал сдачу в плен двух с половиной тысяч военных с «Азовстали»

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский спустя полмесяца признал, что в плен российским Вооруженным силам сдались около 2,5 тысячи украинских военных с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Источник: РИА "Новости"

«Владимир Зеленский подтвердил, что в плену у россиян находятся около 2,5 тысячи украинских военных с “Азовстали”, — сообщается в Telegram-канале издания. По словам президента, вопросом обмена пленных занимается главное управление разведки минобороны Украины. “На его базе создан специальный объединенный орган. Пленные находятся, к сожалению, в руках РФ”, — приводит издание слова Зеленского.

Последние боевики из «Азова», скрывавшиеся на территории мариупольского металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сдались 20 мая. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка «Азов» и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината «Азовсталь» — подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка «Азов» (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.

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