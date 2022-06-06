Зеленский признал сдачу в плен двух с половиной тысяч военных с «Азовстали»

«Владимир Зеленский подтвердил, что в плену у россиян находятся около 2,5 тысячи украинских военных с “Азовстали”, — сообщается в Telegram-канале издания. По словам президента, вопросом обмена пленных занимается главное управление разведки минобороны Украины. “На его базе создан специальный объединенный орган. Пленные находятся, к сожалению, в руках РФ”, — приводит издание слова Зеленского.
Последние боевики из «Азова», скрывавшиеся на территории мариупольского металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сдались 20 мая. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка «Азов» и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината «Азовсталь» — подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка «Азов» (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.