Байден объявил о чрезвычайной ситуации из-за дефицита электромощностей

В США образовалась сложная ситуация с наличием мощностей для производства достаточного объема электроэнергии, необходимы немедленные действия, говорится в заявлении американского президента Джо Байдена. Оно опубликовано на сайте Белого дома.
«Настоящим объявляю о существовании чрезвычайной ситуации в связи с угрозами доступности достаточных мощностей по производству электроэнергии для удовлетворения ожидаемого потребительского спроса», — говорится в документе.
Байден указал, что на энергетических рынках происходят сбои, вызванные действиями России на Украине, а также «экстремальными погодными условиями», которые усугубляет изменение климата. В документе приводится пример: «В некоторых районах страны засуха в сочетании с аномальной жарой одновременно приводят к прогнозируемому дефициту электроэнергии и рекордному спросу на электроэнергию». Это стало причиной предупреждения со стороны регуляторов о краткосрочных проблемах с надежностью электроснабжения в летний период.
Байден отменил на два года пошлины на солнечные панели из четырех стран Юго-Восточной Азии — Малайзии, Камбоджи, Вьетнама и Таиланда, а также применил закон об оборонном производстве для стимулирования производства солнечных панелей в США.
Сетевым операторам и коммунальным предприятиям следует уже сейчас заняться строительством новых мощностей для удовлетворения ожидаемого спроса, заявил Байден, указав, что одним из самых перспективных источников электричества в США стала солнечная энергия: «Ожидается, что в 2022 и 2023 годах на увеличение солнечной мощности и батарей будет приходиться более половины новых мощностей электроэнергетического сектора».
Этому мешает отсутствие элементов и модулей для солнечных панелей, что грозит увеличением уровня зависимости США от электроэнергии, которую получают от ископаемого топлива, а такое топливо несет риски в вопросе изменения климата, напомнил Байден. Президент США отметил, что сложилась ситуация «острой нехватки» модулей солнечных панелей, по всей стране проекты в области солнечной энергетики откладываются или отменяются.
«Обладая более мощным арсеналом экологически чистой энергии, Соединенные Штаты могут стать еще более сильным партнером для наших союзников, особенно перед лицом войны Путина на Украине», — говорится в заявлении Белого дома, передает Reuters.
CNN указывает, что пошлины, действие которых приостановил Байден, фактически остановили большую часть американской промышленности, связанной с производством солнечной энергии, многие сотрудники этой сферы потеряли работу. Пошлины были введены на фоне расследования в отношении этих четырех стран — Таиланда, Камбоджи, Вьетнама и Малайзии — с целью выяснить, используют ли они компоненты китайского производства при производстве солнечных панелей. Расследование начали в конце марта. На эти четыре государства приходится 80% импорта солнечных панелей и компонентов в США, отмечает CNN.
При этом расследование будет вестись непрерывно, несмотря на решение Байдена, предупредила помощник министра торговли Лиза Ван. Она подчеркнула, что «любой вывод, к которому придет Минторг по завершении расследования, будет применяться после окончания этого краткосрочного чрезвычайного периода», передает CNN.
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