00:20 (мск), источник: ТАСС
В Белом доме заявили, что продолжат оказывать военную помощь Киеву на фоне успехов России
В вашингтонской администрации подчеркнули, что украинцы «борются за свою демократию».
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ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Власти США продолжат представлять военную помощь Киеву на фоне «некоторых успехов» России при проведении специальной военной операции «в определенных районах Украины». С таким утверждением выступила в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Россия продолжает добиваться постепенных успехов и ограниченного прогресса в определенных районах Украины. Именно поэтому мы продолжаем как можно быстрее осуществлять поставки вооружений и техники [Киеву]. Это не изменилось. Мы намерены продолжать делать это. <…> Они (украинцы — прим. ТАСС) борются за свою демократию. И мы намерены делать все возможное, чтобы они были в сильном положении, чтобы они могли защищать себя, чтобы, если у них будет возможность вести переговоры, они могли делать это с позиции силы», — сказала Жан-Пьер.
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США и их союзники ввели против РФ масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.