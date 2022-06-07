Что изменится в жизни россиян с 1 июняИндексация МРОТ и пенсий, паспорт болельщика, единые требования к публичной власти и другие нововведения
Фоторепортажи
12Полное затмение кровавой суперлуны
16Праздничный салют в честь Дня Победы
00:20 (мск), источник: ТАСС

В Белом доме заявили, что продолжат оказывать военную помощь Киеву на фоне успехов России

В вашингтонской администрации подчеркнули, что украинцы «борются за свою демократию».

Источник: Reuters/Sipa USA

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Власти США продолжат представлять военную помощь Киеву на фоне «некоторых успехов» России при проведении специальной военной операции «в определенных районах Украины». С таким утверждением выступила в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Россия продолжает добиваться постепенных успехов и ограниченного прогресса в определенных районах Украины. Именно поэтому мы продолжаем как можно быстрее осуществлять поставки вооружений и техники [Киеву]. Это не изменилось. Мы намерены продолжать делать это. <…> Они (украинцы — прим. ТАСС) борются за свою демократию. И мы намерены делать все возможное, чтобы они были в сильном положении, чтобы они могли защищать себя, чтобы, если у них будет возможность вести переговоры, они могли делать это с позиции силы», — сказала Жан-Пьер.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США и их союзники ввели против РФ масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.

Справка
Запасов пшеницы осталось на 10 недель. Причины глобального продовольственного кризисаВ Европе уверены, что дефицит перекроет вывоз с территории Украины большого объема хранящегося там зерна, но эксперты отмечают, что это глобально ситуацию не исправит
 "Половины ребят нет в живых. Кто-то сидит, кто-то уже отсидел, кто-то спился, пошел в криминал"
"Более мерзкого, гадкого и унизительного прецедента за все 30 лет независимости Молдавии не было"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь