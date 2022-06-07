В Херсонской области пройдет референдум о вхождении в состав России

«Мы остались без законодательной власти, поэтому нами был создан общественный совет, который и представляет представителей народа, и они будут уже принимать какие-то решения промежуточные. Я думаю, что это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению Херсонской области. И следующим этапом будут выборы, которые мы будем проводить непосредственно на территории освобожденной Херсонской области. И там далее будем уже законодательно работать», — сказал Стремоусов.
Он отметил, что выбор будут делать жители региона. На вопрос о том, когда такой референдум может состояться, Стремоусов подчеркнул, что впереди еще много работы.
«Работы очень много для того, чтобы люди сделали свой выбор в пользу чего-то хорошего, светлого», — добавил он.