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10:16 (мск), источник: © РИА Новости

В Херсонской области пройдет референдум о вхождении в состав России

ЯЛТА, 7 июн — РИА Новости. На территории Херсонской области будет проведен референдум о вхождении региона в состав РФ, заявил журналистам замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Источник: © РИА Новости

«Мы остались без законодательной власти, поэтому нами был создан общественный совет, который и представляет представителей народа, и они будут уже принимать какие-то решения промежуточные. Я думаю, что это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению Херсонской области. И следующим этапом будут выборы, которые мы будем проводить непосредственно на территории освобожденной Херсонской области. И там далее будем уже законодательно работать», — сказал Стремоусов.

Он отметил, что выбор будут делать жители региона. На вопрос о том, когда такой референдум может состояться, Стремоусов подчеркнул, что впереди еще много работы.

«Работы очень много для того, чтобы люди сделали свой выбор в пользу чего-то хорошего, светлого», — добавил он.

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