В Мелитополе заявили о подготовке к референдуму

Данильченко заявила о подготовке к референдуму по итогам визита первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, который посетил Мелитополь во вторник, 7 июня.
«Мы знаем, что наше будущее едино с Россией… и мы теперь начинаем готовиться к референдуму», — подчеркнула мэр города.
Данильченко добавила, что администрации Мелитополя было «очень приятно слышать теплые слова о нашем городе».
«Сергей Владиленович выразил благодарность нашим сотрудникам ЖКХ, медицины, образования, руководству региона за то, что наш город живет мирной жизнью, за вклад каждого жителя нашего города в построение новой жизни, а мы в свою очередь очень благодарны РФ за ту помощь и поддержку, которую нам оказывают в построении этой жизни», — подчеркнула она.