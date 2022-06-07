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22:07 (мск), источник: Lenta.Ru

В Мелитополе заявили о подготовке к референдуму

Глава военно-гражданской администрации Мелитополя в Запорожской области Галина Данильченко заявила, что в городе начали готовиться к референдуму о воссоединении с Россией. Ее слова приводит РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Данильченко заявила о подготовке к референдуму по итогам визита первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, который посетил Мелитополь во вторник, 7 июня.

«Мы знаем, что наше будущее едино с Россией… и мы теперь начинаем готовиться к референдуму», — подчеркнула мэр города.

Данильченко добавила, что администрации Мелитополя было «очень приятно слышать теплые слова о нашем городе».

«Сергей Владиленович выразил благодарность нашим сотрудникам ЖКХ, медицины, образования, руководству региона за то, что наш город живет мирной жизнью, за вклад каждого жителя нашего города в построение новой жизни, а мы в свою очередь очень благодарны РФ за ту помощь и поддержку, которую нам оказывают в построении этой жизни», — подчеркнула она.

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