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17:29 (мск), источник: ТАСС

Путин заявил, что страна может быть либо суверенной, либо колонией

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что в современном мире государства могут быть либо суверенными, либо колониями, промежуточного состояния не существует.

Источник: Reuters

«Мир меняется, причем меняется стремительно. И для того, чтобы претендовать на какое-то лидерство, я уж не говорю на глобальное лидерство, но хоть в чем-то, безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет», — заявил глава государства на встрече с молодыми предпринимателями в четверг. «Потому что не бывает какого-то промежуточного состояния: или страна является суверенной, или колонией, как бы колонии не называть», — пояснил он.

По его словам, у колоний нет шансов выжить в жесткой геополитической борьбе.

Если страна, либо группа стран не в состоянии принимать суверенные решения — это уже в известной степени колония, а колония исторических перспектив не имеет, шансов выжить в такой жесткой геополитической борьбе.

Владимир Путин
президент России

Путин отметил, что не хочет называть конкретные страны, «чтобы никого не обижать», но добавил, что геополитическая борьба существовала всегда.

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