14:57 (мск), источник: Коммерсантъ
Украина и Великобритания работают над освобождением приговоренных в ДНР к казни британцев
В ходе переговоров министров иностранных дел Украины и Великобритании Дмитрия Кулебы и Лиз Трасс дипломаты обсудили перспективы освобождения британских подданных, приговоренных в ДНР к расстрелу, заявили в аппарате премьер-министра Великобритании. По словам пресс-секретаря Бориса Джонсона, британская сторона отдает предпочтение Украине в переговорах по освобождению военнопленных, а не России, с которой у нее «нет регулярного взаимодействия».