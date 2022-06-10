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14:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Украина и Великобритания работают над освобождением приговоренных в ДНР к казни британцев

В ходе переговоров министров иностранных дел Украины и Великобритании Дмитрия Кулебы и Лиз Трасс дипломаты обсудили перспективы освобождения британских подданных, приговоренных в ДНР к расстрелу, заявили в аппарате премьер-министра Великобритании. По словам пресс-секретаря Бориса Джонсона, британская сторона отдает предпочтение Украине в переговорах по освобождению военнопленных, а не России, с которой у нее «нет регулярного взаимодействия».

Источник: AP 2022

«Нашим приоритетом является работа с украинским правительством, чтобы попытаться обеспечить их освобождение как можно быстрее», — заявил пресс-секретарь (цитата по Reuters). Он считает недопустимой казнь военнослужащих, поскольку они находятся под защитой Женевской конвенции как солдаты ВСУ.

Вчера, 9 июня, власти самопровозглашенной ДНР приговорили к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера, Эйдена Аслина и гражданина Марокко Брагима Саадуна. Их признали виновными в наемничестве, насильственном захвате власти, совершении преступления группой лиц и в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Власти Великобритании категорически осудили приговор своим подданным и охарактеризовали его как фиктивный.

Андрей Сапожников

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