Зеленский не поддержал петицию о разрешении мужчинам уезжать с Украины

С начала июня на сайт Зеленского внесли около 30 петиций о полном или частичном снятии запрета на выезд мужчин с Украины. Петиции внесены различными категориями граждан с разной аргументацией.
Другие беспокоятся о студентах, проходящих обучение за рубежом. Также есть просьбы о предоставлении возможности выезда за границу предпринимателям и водителям.
Необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов набрала петиция, в которой, в частности, отмечается, что многие мужчины, которые являются единственными кормильцами в своих семьях, не могут покинуть страну для работы, а их родственники остаются без денег.
В ответе на петицию Зеленский указал, что, согласно законодательству, в условиях военного или чрезвычайного положения конституционное право граждан Украины покидать территорию страны может быть ограничено «с указанием срока действия этих ограничений».
«Отмену указанных ограничений предполагается осуществить после завершения действия правового режима военного положения», — заявил Зеленский.
Военное положение на Украине, в соответствии с решением Верховной рады, продлено до 23 августа.