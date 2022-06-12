Президент ФРГ раскритиковал Герхарда Шрёдера за тесные деловые отношения с Россией

«Приверженность Герхарда Шрёдера российским энергетическим компаниям оставила много вопросов в Европе, особенно у наших восточноевропейских соседей, а также в отношении нашей страны», — отметил Штайнмайер в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag. «Это было нехорошо», — добавил он. Многое из того, что Шрёдер инициировал, будучи главой правительства ФРГ, отошло на второй план из-за его поведения после ухода с должности. Это, по словам президента Германии, имеет последствия не только для Шрёдера лично, но и для всей страны.
«Мы шли по пути вместе 15 лет, в течение 17 лет я шел своим политическим путем без него», — подчеркнул Штайнмайер. «За это время Герхард Шрёдер принял личные решения, которые разделили нас», — подытожил он. В этом году Штайнмайер также не поздравил Шрёдера с днем рождения.
В Германии Шрёдера резко критикуют за тесные связи с Россией. Ранее бюджетный комитет Бундестага одобрил заявку правящих партий с требованием лишить экс-канцлера части привилегий, которые в соответствии с законом финансируются из средств налогоплательщиков. Теперь из бюджета перестанет финансироваться бюро Шрёдера и прекратится выплата зарплат его сотрудникам. При этом сохраняются ежемесячная пенсия экс-канцлера, которую получают бывшие главы правительства, и право на личную охрану.
В конце мая бывший канцлер Германии отклонил выдвижение своей кандидатуры в совет директоров «Газпрома».
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. США и их союзники в ответ ввели в отношении России масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.