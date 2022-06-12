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09:14 (мск), источник: ТАСС

Президент ФРГ раскритиковал Герхарда Шрёдера за тесные деловые отношения с Россией

БЕРЛИН, 12 июня. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подверг критике бывшего канцлера Герхарда Шрёдера (занимал пост с 1998 по 2005 год) за его деловые связи с Россией.

Источник: AP 2022

«Приверженность Герхарда Шрёдера российским энергетическим компаниям оставила много вопросов в Европе, особенно у наших восточноевропейских соседей, а также в отношении нашей страны», — отметил Штайнмайер в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag. «Это было нехорошо», — добавил он. Многое из того, что Шрёдер инициировал, будучи главой правительства ФРГ, отошло на второй план из-за его поведения после ухода с должности. Это, по словам президента Германии, имеет последствия не только для Шрёдера лично, но и для всей страны.

В прошлом Штайнмайер тесно сотрудничал со своим другом по партии Шрёдером (оба члены СДПГ). Однако сейчас президент ФРГ дистанцировался от бывшего канцлера.

«Мы шли по пути вместе 15 лет, в течение 17 лет я шел своим политическим путем без него», — подчеркнул Штайнмайер. «За это время Герхард Шрёдер принял личные решения, которые разделили нас», — подытожил он. В этом году Штайнмайер также не поздравил Шрёдера с днем рождения.

В Германии Шрёдера резко критикуют за тесные связи с Россией. Ранее бюджетный комитет Бундестага одобрил заявку правящих партий с требованием лишить экс-канцлера части привилегий, которые в соответствии с законом финансируются из средств налогоплательщиков. Теперь из бюджета перестанет финансироваться бюро Шрёдера и прекратится выплата зарплат его сотрудникам. При этом сохраняются ежемесячная пенсия экс-канцлера, которую получают бывшие главы правительства, и право на личную охрану.

В опубликованном до этого интервью газете The New York Times Шрёдер подчеркнул, что политическая и экономическая изоляция России в долгосрочной перспективе невозможна, а процветание Европейского союза, в том числе Германии, всегда будет зависеть от поставок российского сырья.

В конце мая бывший канцлер Германии отклонил выдвижение своей кандидатуры в совет директоров «Газпрома».

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. США и их союзники в ответ ввели в отношении России масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.

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