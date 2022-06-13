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13:56 (мск), источник: Известия

Мэр Святогорска согласился возглавить администрацию города после освобождения

Мэр Святогорска Владимир Бандура в ходе встречи с главой Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным 13 июня в Донецке согласился возглавить администрацию города после его освобождения Вооруженными силами России и ДНР.

Источник: РИА "Новости"

Как заявил Пушилин, жители Святогорска на себе испытали террористическое поведение украинских боевиков.

«Об этом мне известно от мэра города Владимира Бандуры. Мы с ним давно на связи, он ждал, как и многие жители Святогорска, освобождения, поддерживает проведение специальной военной операции. В сложное время Владимир Владимирович не покинул свой пост, его уважают и поддерживают жители, поэтому предложил ему занять пост главы администрации города Святогорска», — рассказал глава ДНР.

Он также отметил, что ранее мэр был вынужден скрывать свою точку зрения, чтобы уберечь жителей.

Бандура согласился на предложение Пушилина и выразил готовность «поднимать Святогорск».

Накануне глава ДНР заявил об обстрелах Святогорска со стороны вооруженных сил Украины. По его словам, характер здешней местности такой, что противник, занимая высоту вокруг города, использует такую возможность для нанесения ущерба как инфраструктурным объектам, так и жителям.

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