По его словам, «Киев перешел все грани».
Украинские силовики в течение всего дня ведут массированный обстрел Донецка. Наиболее интенсивным атакам подвергаются Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы столицы. ВСУ применяют как ствольную, так и реактивную артиллерию, зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.
В понедельник утром украинские войска выпустили по Буденновскому району, где находится Майский рынок, три снаряда калибра 155 миллиметров. В результате три человека погибли, еще 18 жителей получили ранения.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Еще до начала спецоперации ВСУ серьезно усилили обстрелы ДНР. Как сообщало представительство в СЦКК, за 117 дней они открывали огонь 4289 раз, израсходовав почти 38 тысяч боеприпасов, включая ракеты «Точка-У», РСЗО «Град», «Смерч» и «Ураган», тяжелые орудия 155-го «натовского» калибра. Жертвами этих атак стали 168 мирных жителей, в том числе восемь детей.