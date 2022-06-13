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21:11 (мск), источник: © РИА Новости

ДНР запросила у России дополнительные союзнические силы

ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Донецкая Народная Республика запрашивает у России дополнительные союзнические силы из-за учащения обстрелов Донецка, заявил глава республики Денис Пушилин.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, «Киев перешел все грани».

При последних обстрелах столицы использовались запрещенные методы ведения войны, подчеркнул он.

Украинские силовики в течение всего дня ведут массированный обстрел Донецка. Наиболее интенсивным атакам подвергаются Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы столицы. ВСУ применяют как ствольную, так и реактивную артиллерию, зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.

В понедельник утром украинские войска выпустили по Буденновскому району, где находится Майский рынок, три снаряда калибра 155 миллиметров. В результате три человека погибли, еще 18 жителей получили ранения.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Еще до начала спецоперации ВСУ серьезно усилили обстрелы ДНР. Как сообщало представительство в СЦКК, за 117 дней они открывали огонь 4289 раз, израсходовав почти 38 тысяч боеприпасов, включая ракеты «Точка-У», РСЗО «Град», «Смерч» и «Ураган», тяжелые орудия 155-го «натовского» калибра. Жертвами этих атак стали 168 мирных жителей, в том числе восемь детей.

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