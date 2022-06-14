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14:18 (мск), источник: ТАСС

Госдума приняла закон об уголовном наказании за продолжающиеся побои

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла сразу во втором и третьем чтении правительственный законопроект об уголовной ответственности за повторное нанесение побоев для лиц, уже имеющих судимость за аналогичное преступление.

Источник: РИА "Новости"

Статья 116.1 Уголовного кодекса (УК) РФ дополняется частью второй, предусматривающей ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших проблем для здоровья, то есть последствий, указанных в статье 115 УК «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

За повторные побои будут наказывать обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до года, либо ограничением свободы на срок до года, либо арестом на срок до полугода.

По действующим нормам, побои, нанесенные впервые, влекут за собой административную ответственность — штраф до 30 тыс. рублей или арест на 10−15 суток. В следующий раз наступает уголовная ответственность, но если побои наносятся в третий раз, то они снова влекут за собой ответственность административную.

Законопроект был подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда (КС) РФ по жалобе россиянки Людмилы Саковой, указавшей, что действующая статья 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» не позволяет вновь привлекать к ответственности граждан с непогашенной судимостью за нанесение побоев родственникам.

В кабмине отмечают, что в действующей редакции статьи уголовная ответственность установлена только для лиц, совершивших такое деяние в период, когда они считаются подвергнутыми административному наказанию, из-за чего закон «ставит лиц, имеющих судимость, в привилегированное положение по отношению к лицам, подвергнутым административному наказанию».

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