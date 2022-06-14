Госдума приняла закон об уголовном наказании за продолжающиеся побои

Статья 116.1 Уголовного кодекса (УК) РФ дополняется частью второй, предусматривающей ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших проблем для здоровья, то есть последствий, указанных в статье 115 УК «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
По действующим нормам, побои, нанесенные впервые, влекут за собой административную ответственность — штраф до 30 тыс. рублей или арест на 10−15 суток. В следующий раз наступает уголовная ответственность, но если побои наносятся в третий раз, то они снова влекут за собой ответственность административную.
Законопроект был подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда (КС) РФ по жалобе россиянки Людмилы Саковой, указавшей, что действующая статья 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» не позволяет вновь привлекать к ответственности граждан с непогашенной судимостью за нанесение побоев родственникам.
В кабмине отмечают, что в действующей редакции статьи уголовная ответственность установлена только для лиц, совершивших такое деяние в период, когда они считаются подвергнутыми административному наказанию, из-за чего закон «ставит лиц, имеющих судимость, в привилегированное положение по отношению к лицам, подвергнутым административному наказанию».