17:28 (мск), источник: ТАСС
Ушаков заявил, что в переговорах России и Украины пока «все заглохло»
Помощник президента РФ напомнил, что последняя очная встреча представителей Москвы и Киева состоялась в Стамбуле.
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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. В переговорах России и Украины после передачи Москвой проекта договоренностей никаких подвижек не было, «все заглохло». Об этом во вторник заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он напомнил, что последняя очная встреча представителей России и Украины состоялась в Стамбуле.
«15 апреля был передан наш подработанный проект, который на данный момент так и остался последним, потому что никакой реакции не было. После этого, может быть, были какие-то контакты неофициальные по телефону, причем не на уровне делегаций, а на уровне отдельных представителей, а потом вообще все заглохло», — сказал представитель Кремля.