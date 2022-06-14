Россиянам стало проще расплачиваться в Турции Еще один турецкий банк подключился к приему банковских карт российской платежной системы "Мир"
Фоторепортажи
16В Британии празднуют Платиновый юбилей королевы
12Северная Корея борется с «неизвестной лихорадкой»
17:28 (мск), источник: ТАСС

Ушаков заявил, что в переговорах России и Украины пока «все заглохло»

Помощник президента РФ напомнил, что последняя очная встреча представителей Москвы и Киева состоялась в Стамбуле.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. В переговорах России и Украины после передачи Москвой проекта договоренностей никаких подвижек не было, «все заглохло». Об этом во вторник заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он напомнил, что последняя очная встреча представителей России и Украины состоялась в Стамбуле.

«15 апреля был передан наш подработанный проект, который на данный момент так и остался последним, потому что никакой реакции не было. После этого, может быть, были какие-то контакты неофициальные по телефону, причем не на уровне делегаций, а на уровне отдельных представителей, а потом вообще все заглохло», — сказал представитель Кремля.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "В итоге побросали на Западе деньги, яхты, отели, виллы. А могли бы вложиться в тот же Хабаровский край"
Умом Россию не понять. Но мы хотя бы попытались
Спецоперация на Украине
Россия 15 июня откроет коридор для эвакуации с химзавода «Азот»
МО сообщило о расстреле националистами 32 украинских военных
Минобороны показало работу топографов по подготовке «Искандеров»
Минобороны показало уничтожение авиацией украинских позиций
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь