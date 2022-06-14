США на полгода отложили вступление в силу санкций против российских банков

«Для целей этой генлицензии термин “относящийся к энергоносителям” означает: добыча, производство, переработка, сжижение, газификация, регазификация, конверсия, обогащение, изготовление, транспортировка или покупка нефти, включая сырую нефть», — говорится в документе.
Послабления также касаются операций по СПГ, нефтепродуктам и природному газу, углю, древесине и урану и «производству, передаче или обмену энергией любыми средствами, включая атомную, тепловую и из возобновляемых источников».
Эмбарго на энергоносители из России было введено США в марте на фоне военной операции РФ на Украине. В итоге цены на энергоносители и продукты питания в Соединенных Штатах составили около половины ежемесячного роста цен, а цены на бензин выросли на $2 за галлон. Президент США Джо Байден назвал это «путинским повышением цен».