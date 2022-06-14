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20:14 (мск), источник: © РИА Новости

Правительство Германии продлило внешнее управление Gazprom Germania

БЕРЛИН, 14 июн — РИА Новости. Правительство Германии приняло решение продлить попечительское управление над бывшим немецким подразделением «Газпрома» Gazprom Germania Gmbh и выделить компании заём для избежания банкротства, сообщили в пресс-службе кабмина. Ранее о том, что власти ФРГ готовятся принять такие меры, сообщали СМИ.

Источник: © РИА Новости

«Чтобы гарантировать безопасность снабжения Германии, правительство обеспечит долгосрочное попечительское управление Gazprom Germania и защитит от банкротства предприятие, находящееся в бедственном положении из-за российских санкций. Этим шагом правительство сохраняет влияние на эту часть критической энергетической инфраструктуры и предотвращает угрозы безопасности энергетики», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Ранее предполагалось, что попечительское управление компанией продлится до сентября 2022 года с возможным продлением. Теперь кабмин официально продлил внешнее управление с возможностью многократного продления его срока в соответствии с недавно принятыми поправками в закон об энергобезопасности.

Как уточняют в кабмине, выделение займа через Банк реконструкции (KfW) предотвратит «каскадный эффект» на рынке энергетики, когда банкротство одной фирмы может сказаться на остальной отрасли.

Заёмные средства будут направлены на поддержание ликвидности и закупки газа, при этом правительство отдельно подчеркивает, что гарантирует, что заемные средства «не уйдут в Россию», а будут использованы только для поддержки работы предприятия. Правительство изучает возможность в будущем перевести выделенный компании заём в долю в капитале компании.

Также правительство решило переименовать компанию, теперь она будет называться Securing Energy for Europe Gmbh, сокращено SEFE («Обеспечение энергии для Европы»), «чтобы послать четкий сигнал рынку, что цель этих мер в том, чтобы гарантировать энергобезопасность Германии и Европы».

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