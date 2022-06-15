04:22 (мск), источник: ТАСС
Маршрут из Донбасса в Крым через Мариуполь стал доступен для гражданских
По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, люди активно пользуются этим маршрутом.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Маршрут между Донбассом и Крымом через Мариуполь, Мелитополь и Херсон стал доступен для гражданских автомобилей. Об этом ТАСС сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Об открытии движения в Крым по материку — из Ростова-на-Дону через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь — сообщил на прошлой неделе глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. А глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что маршрут подходит для доставки продовольствия и военных грузов, говорить о начале гражданских перевозок рано.
«Не только для военных [перевозок подходит маршрут], — сказал Рогов. — Лично сам уже ездил из Херсона через Мелитополь в Бердянск, Мариуполь, Новоазовск. Через Новоазовск выезжал в Россию. По этому маршруту лично ездил на обычной легковой машине, не на военной. Люди пользуются этим, желающих много, есть очереди на границе, она под такой наплыв не была рассчитана. Но этот коридор существует».
Он добавил, что рассчитывает на возобновление движения по классическому маршруту. «Мы с нетерпением ждем и делаем все возможное, чтобы был сухопутный коридор классический — это из Москвы в Крым через Запорожье и Харьков. Это еще имперский и советский маршрут», — сказал Рогов.
Сухопутный путь был перекрыт Украиной после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году: железная дорога не функционировала вообще, а автомобильное движение было возможно только в частном порядке.