В Херсонской области возник ажиотажный спрос на российские паспорта

«Очень большой ажиотаж. Все больше и больше людей желают получить гражданство Российской Федерации. Жители Херсонщины массово сегодня стоят в очередях, чтобы сдать документы для получения российского гражданства только лишь потому, что Россия может защитить, Россия может накормить и социально обеспечить человека в стране, в которой человек — это наивысшая социальная ценность государства», — сказал Стремоусов.
По его словам, уже подано свыше 10 тысяч заявок на получение российского гражданства. «Каждый день люди получают паспорта и очереди все больше и больше. Поэтому нами увеличивается количество административных центров по приему документов», — подчеркнул замглавы администрации.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.