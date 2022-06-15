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07:15 (мск), источник: © РИА Новости

В Херсонской области возник ажиотажный спрос на российские паспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости. Ажиотажный спрос возник в Херсонской области на получение российских паспортов, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Очень большой ажиотаж. Все больше и больше людей желают получить гражданство Российской Федерации. Жители Херсонщины массово сегодня стоят в очередях, чтобы сдать документы для получения российского гражданства только лишь потому, что Россия может защитить, Россия может накормить и социально обеспечить человека в стране, в которой человек — это наивысшая социальная ценность государства», — сказал Стремоусов.

По его словам, уже подано свыше 10 тысяч заявок на получение российского гражданства. «Каждый день люди получают паспорта и очереди все больше и больше. Поэтому нами увеличивается количество административных центров по приему документов», — подчеркнул замглавы администрации.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.

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