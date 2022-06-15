10 привычек времен СССР, от которых давно пора отказатьсяОкунаемся в ностальгию по Советскому Союзу и проверяем, сколько от мам и бабушек передалось нам в виде привычек.
Фоторепортажи
12Северная Корея борется с «неизвестной лихорадкой»
12Полное затмение кровавой суперлуны
Спецоперация на Украине
13:08 (мск), источник: Life.ru

В Кремле заявили об утраченном «духе Женевы»

Возвращение к «духу Женевы» с учётом нынешней ситуации практически невозможно. Об этом в беседе с журналистами рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя годовщину с момента встречи президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена в Женеве.

Источник: AP 2022

«К “духу Женевы”, когда были какие-то надежды — вряд ли. Вряд ли мы можем, видя то, что происходит сейчас, предаваться прежним надеждам. Могут быть новые надежды. И это уже будет совсем другой режим общения. Но общение необходимо. В будущем всё равно нам придется общаться. Америка никуда не денется, Европа никуда не денется, поэтому как-то нам придётся общаться», — объяснил Песков.

По его словам, если в будущем встреча состоится, то она будет основана исключительно на принципах взаимного уважения, неделимости безопасности, учета взаимных обеспокоенностей и взаимной выгоды.

Напомним, 16 июня 2021 года на вилле «Ла Гранж» в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам. После их окончания Путин и Байден раздельно ответили на вопросы журналистов. Тогда Дмитрий Песков отметил, что саммит «прошёл скорее со знаком плюс».

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Зачем ЕС держать Киев на поводке и что означает статус кандидата в Евросою
Как ВСУ готовят оборону Лисичанска и почему он может стать ещё одной ловуш
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь