В Кремле заявили об утраченном «духе Женевы»

«К “духу Женевы”, когда были какие-то надежды — вряд ли. Вряд ли мы можем, видя то, что происходит сейчас, предаваться прежним надеждам. Могут быть новые надежды. И это уже будет совсем другой режим общения. Но общение необходимо. В будущем всё равно нам придется общаться. Америка никуда не денется, Европа никуда не денется, поэтому как-то нам придётся общаться», — объяснил Песков.
По его словам, если в будущем встреча состоится, то она будет основана исключительно на принципах взаимного уважения, неделимости безопасности, учета взаимных обеспокоенностей и взаимной выгоды.
Напомним, 16 июня 2021 года на вилле «Ла Гранж» в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам. После их окончания Путин и Байден раздельно ответили на вопросы журналистов. Тогда Дмитрий Песков отметил, что саммит «прошёл скорее со знаком плюс».