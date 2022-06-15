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21:20 (мск), источник: Life.ru

Германия поставит Украине три РСЗО Mars II

Германия поставит Украине три реактивных системы залпового огня (РСЗО) типа Mars-II. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на главу Минобороны ФРГ Кристину Ламбрехт.

Источник: AP 2022

Министр обороны Германии отметила, что ракетные комплексы будут переданы Киеву из запасов Бундесвера. Также она добавила, что в ближайшие недели начнётся обучение украинских военнослужащих.

Ранее Лайф рассказал, что США собираются поставить Украине ракеты Harpoon и другое вооружение на $650 млн. Об этом сообщила журналист агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

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