Пентагон раскрыл детали нового пакета военной помощи Украине на $1 млрд

По его словам, военная помощь Киеву в рамках данного пакета начнет поступать с августа, передает пресс-служба американского оборонного ведомства.
В частности, Украина получит 18 155-мм гаубиц; 36 000 снарядов калибра 155 мм; 18 тактических машин для буксировки 155-мм гаубиц, дополнительные боеприпасы для «высокомобильных артиллерийских реактивных систем», четыре тактических машины для эвакуации оборудования; запчасти и другое оборудование, две системы береговой обороны «Гарпун», «тысячи» защищенных радиостанций, «тысячи» приборов ночного видения, тепловизоров и другой оптики.
Кроме того, в новый пакет входят траты на обучение, техническое обслуживание, поддержку, транспорт и административные расходы. Отмечается, что на $650 млн из обозначенных средств, выделяемых по линии «Инициативы содействия безопасности Украины» (USAI), техника и боеприпасы не будут изыматься из запасов американской армии, а для поставок будут задействованы мощности американского ВПК.
Ранее сегодня Байден объявил, что Украина получит от США новый пакет военной помощи стоимостью в $1 млрд. Кроме того, американский президент сообщил о предоставлении дополнительной гуманитарной помощи Киеву в размере $225 млн.
О выделении предыдущего пакета помощи Украине стоимостью в $700 млн Байден объявил двумя неделями ранее, 1 июня. В рамках пакета Киев получит реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Киев заверил партнеров, что не будет использовать американские РСЗО для ударов по территории России.
До этого, 21 мая, Байден подписал закон «о дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 г.», пакет помощи Киеву достиг объема в $40 млрд. Также 9 мая Байден подписал закон о ленд-лизе в отношении Украины, который упростит поставки вооружений Киеву. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада приведет к нестабильности в Европе и снижению уровня безопасности.