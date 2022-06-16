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11:42 (мск), источник: © РИА Новости

Пушилин призвал освободить все русские города на Украине

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Результатом специальной военной операции на Украине должно стать освобождение «всех русских городов», включая Одессу, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Нужно освобождать все русские города», — сказал он, отвечая на вопрос о судьбе Одессы.

Говоря о будущем президента Украины Владимира Зеленского, Пушилин отметил, что, по его мнению, тот должен предстать перед международным трибуналом из-за военных преступлений в Донбассе.

Также Пушилин поддержал заявление депутата Госдумы Адама Делимханова, принимавшего участие в спецоперации, который выразил надежду, что ее цели будут достигнуты до конца этого года.

«Я очень на это надеюсь», — отметил глава ДНР.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — «защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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