Пушилин призвал освободить все русские города на Украине

«Нужно освобождать все русские города», — сказал он, отвечая на вопрос о судьбе Одессы.
Говоря о будущем президента Украины Владимира Зеленского, Пушилин отметил, что, по его мнению, тот должен предстать перед международным трибуналом из-за военных преступлений в Донбассе.
Также Пушилин поддержал заявление депутата Госдумы Адама Делимханова, принимавшего участие в спецоперации, который выразил надежду, что ее цели будут достигнуты до конца этого года.
«Я очень на это надеюсь», — отметил глава ДНР.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — «защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.