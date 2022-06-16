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13:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Алиев: Нагорного Карабаха не существует

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал армянскую сторону прекратить поднимать вопрос о статусе Нагорного Карабаха и подчеркнул безусловную принадлежность карабахской территории Азербайджану. Любые упоминания статуса спорного региона, по мнению Алиева, ведут к проблемам и расцениваются азербайджанской стороной как попытки переписать историю.

Источник: AP 2022

«Была устная договоренность, что вопрос статуса Карабаха не будет подниматься. Но, к сожалению, мы слышим от правительства Армении заявления о статусе так называемого Нагорного Карабаха, что абсолютно контрпродуктивно. Нагорного Карабаха не существует. Нагорно-Карабахская автономная область была упразднена в конце 1991 года решением азербайджанского парламента. На нашей территории нет подобной административной структуры», — рассказал президент Алиев в ходе Глобального бакинского форума (запись выступления главы государства доступна на его официальном канале на YouTube).

Если Армения продолжит ставить под сомнение нашу территориальную целостность, Азербайджан не будет иметь другого выбора, как ставить под сомнение территориальную целостность Армении.

Ильхам Алиев
президент Азербайджана

Он добавил, что у Азербайджана больше прав «с исторической точки зрения» на оспаривание принадлежности армянских территорий, поскольку в ноябре 1920 года советская власть «забрала историческую часть нашей страны (Азербайджана. — “Ъ”) — Зангезур — и присоединила ее к Армении».

Обострение ситуации вокруг статуса Нагорного Карабаха после непродолжительной относительной стабилизации началось в марте 2022 года. В апреле власти Армении выразили готовность признать территориальную целостность Азербайджана, после чего в Ереване активизировалось протестное движение.

Андрей Сапожников

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