Алиев: Нагорного Карабаха не существует

«Была устная договоренность, что вопрос статуса Карабаха не будет подниматься. Но, к сожалению, мы слышим от правительства Армении заявления о статусе так называемого Нагорного Карабаха, что абсолютно контрпродуктивно. Нагорного Карабаха не существует. Нагорно-Карабахская автономная область была упразднена в конце 1991 года решением азербайджанского парламента. На нашей территории нет подобной административной структуры», — рассказал президент Алиев в ходе Глобального бакинского форума (запись выступления главы государства доступна на его официальном канале на YouTube).
Он добавил, что у Азербайджана больше прав «с исторической точки зрения» на оспаривание принадлежности армянских территорий, поскольку в ноябре 1920 года советская власть «забрала историческую часть нашей страны (Азербайджана. — “Ъ”) — Зангезур — и присоединила ее к Армении».
Обострение ситуации вокруг статуса Нагорного Карабаха после непродолжительной относительной стабилизации началось в марте 2022 года. В апреле власти Армении выразили готовность признать территориальную целостность Азербайджана, после чего в Ереване активизировалось протестное движение.