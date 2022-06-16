14:10 (мск), источник: © РИА Новости
В Кремле ответили на угрозы украинских военных повредить Крымский мост
Пресс-секретарь Путина Песков: безопасность Крыма и его моста гарантирована военными.
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами, которые принимаются по линии российских военных, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы.
Также министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN сообщил, что новое западное оружие позволит Украине вернуть Крым.
«Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными мерами и теми дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных. по сути этих мер я говорить не могу, это вопрос к военным», — сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли утверждать после таких заявлений, что безопасность Крыма гарантирована, особенно на фоне туристического сезона.
«Что касается упоминаний нашего моста, Крымского моста украинскими военными и политиками, это далеко не первый раз. Нам об этом хорошо известно, разумеется, подобные угрозы мы знаем и принимаем их во внимание», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли гарантии того, что этого не случится и что может помешать Киеву осуществить такие угрозы.