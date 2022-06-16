Лавров: СВО на Украине развивается темпами, которые позволяют максимально сберечь людей

«Операция развивается, я убежден, теми темпами, которые необходимы, чтобы максимально сберечь людей, минимизировать любые риски для мирных граждан, которые на этих территориях проживают», — сказал министр.
Лавров подчеркнул, что Россия сталкивается с действительно ожесточенным сопротивлением неонацистов, «которых воспитали за эти годы в Киеве при помощи западных инструкторов». «Многие из них пользуются всякими наркотическими препаратами, которые совершенно лишают их возможности испытывать страх и так далее», — добавил глава российской дипломатии.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир — новые возможности». В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, креативного бизнеса, «Лекарственная безопасность», «ПМЭФ Юниор» и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.