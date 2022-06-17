ФОМ: Работу Путина одобряет 82% россиян

В ходе исследования респондентам также предлагалось ответить, доверяют ли они главе государства. 78% человек выбрали вариант «скорее доверяю». Работу российского правительства жители страны оценили хуже. Лишь 57% опрошенных удовлетворены кабмином. Чуть больше россиян довольны работой Михаила Мишустина на посту премьер-министра страны — 58%.
Как сообщает ФОМ, в опросе приняли участие 1500 респондентов из 53 субъектов страны.
Ранее социолог Виктор Потуремский объяснил причину высокого уровня доверия россиян Путину. Он отметил, что высокая оценка работы институтов власти, президента была ещё до начала спецоперации на Украине.