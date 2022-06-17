Путин назвал нецелесообразным штурм укрепрайонов ВСУ под Донецком

По словам президента, линия разграничения хорошо укреплена, и по мнению военных специалистов, штурмовать эти укрепрайоны нецелесообразно, поскольку такой шаг приведет к большим потерям со стороны атакующих.
«Мы говорим о проведении специальной военной операции, и даже при проведении специальной военной операции мы не должны те города и населенные пункты, которые мы освобождаем, превращать в подобие Сталинграда», — отметил Путин.
Президент воздержался от ответа на вопрос о «красных линиях», которые приведут к ударам по центрам принятия решений на Украине. «Что касается красных линий, это, позвольте, я оставлю при себе, потому что это с нашей стороны будет означать достаточно жесткие действия, а именно по тем центрам принятия решений, о которых я уже говорил и о которых вы упомянули», — заявил глава российского государства.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.