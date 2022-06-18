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08:30 (мск), источник: Газета.Ру

WP: США и их союзники готовятся к затяжному конфликту на Украине

США и их союзники готовятся к затяжному конфликту на Украине, увеличивая военную помощь Киеву и одновременно пытаясь ослабить последствия кризиса в виде возможного мирового голода и экономических проблем, пишет The Washington Post.

Источник: Reuters

По данным издания, об этом свидетельствует и объявление американского президента Джо Байдена о предоставлении Украине $1 млрд, крупнейшего транша помощи США на сегодняшний день.

Европейские страны, в том числе Германия и Словакия, также предоставили свое оружие, в том числе вертолеты и реактивные системы залпового огня.

Решение поставлять Украине все более сложное вооружение, в том числе противокорабельные ракеты и дальнобойную артиллерию, способную уничтожить крупные военные объекты, отражает растущую готовность западных стран рискнуть непреднамеренной эскалацией в отношениях с Россией, отмечает газета.

Ранее сообщалось, что генпрокурор США посетит Европу для переговоров о помощи Украине.

Камила Туркина

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