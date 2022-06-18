WP: США и их союзники готовятся к затяжному конфликту на Украине

По данным издания, об этом свидетельствует и объявление американского президента Джо Байдена о предоставлении Украине $1 млрд, крупнейшего транша помощи США на сегодняшний день.
Европейские страны, в том числе Германия и Словакия, также предоставили свое оружие, в том числе вертолеты и реактивные системы залпового огня.
Решение поставлять Украине все более сложное вооружение, в том числе противокорабельные ракеты и дальнобойную артиллерию, способную уничтожить крупные военные объекты, отражает растущую готовность западных стран рискнуть непреднамеренной эскалацией в отношениях с Россией, отмечает газета.
Ранее сообщалось, что генпрокурор США посетит Европу для переговоров о помощи Украине.