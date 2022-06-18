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10:43 (мск), источник: РБК

Токаев не принял орден Александра Невского

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил до окончания срока своих полномочий не принимать отечественных и зарубежных наград, сообщили Tengrinews в пресс-службе главы государства.

Источник: AP 2022

Там также подтвердили, что по той же причине Токаев отказался принять орден Александра Невского, которым накануне его предложила наградить российская сторона. Ранее об этом сообщил в своем Telegram-канале политолог Ербол Едилов.

Едилов написал, что похожий случай произошел во время недавнего визита в Бишкек, когда президент Казахстана отказался от высшей госнаграды Киргизии «Манас» первой степени. Пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай также подтвердил это.

Орден Александра Невского был учрежден в 1942 году. Им могут награждать видных зарубежных политических и общественных деятелей и представителей делового сообщества иностранных государств за заслуги в развитии сотрудничества с Россией и содействие в ее социально-экономическом развитии. В 2015 году орден вручили предшественнику Токаева Нурсултану Назарбаеву. Награду получали в том числе президенты Белоруссии и Таджикистана Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон, сербский лидер Александр Вучич и другие.

Токаев накануне выступил на Петербургском международном экономическом форуме. Он заявил, что Казахстан поддержит создание Большого евразийского партнерства, базой которого может быть СНГ, но не признает независимость Донецкой и Луганской народных республик, считая их квазигосударственными территориями. Президент Казахстана также заявил, что некоторые российские депутаты, журналисты и деятели культуры допустили абсолютно некорректные высказывания в адрес его страны.

15 июня Токаев заявил, что Казахстан не отказывается от союзнических обязательств с Россией, но будет соблюдать все ограничения, которые мировое сообщество наложило на Москву.

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