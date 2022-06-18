17:50 (мск), источник: Lenta.Ru
В ДНР подтвердили обмен бывшей участницы «Азова»
Бывшую участницу батальона «Азов» Юлию Паевскую (позывной Тайра), взятую в плен в Мариуполе, обменяли на «очень серьезных» людей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Об этом сообщил первый замминистра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов, передает Telegram-канал «Военный обозреватель».
По словам Безсонова, Паевскую обменяли на «очень серьезных» людей.
В мае сообщалось, что Народная милиция (НМ) ДНР взяла в плен Паевскую, которая попыталась выйти с мариупольского металлургического комбината «Азовсталь». По данным СМИ, для этого она притворилась матерью детей, родителей которых убила.