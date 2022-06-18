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17:50 (мск), источник: Lenta.Ru

В ДНР подтвердили обмен бывшей участницы «Азова»

Бывшую участницу батальона «Азов» Юлию Паевскую (позывной Тайра), взятую в плен в Мариуполе, обменяли на «очень серьезных» людей.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил первый замминистра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов, передает Telegram-канал «Военный обозреватель».

По словам Безсонова, Паевскую обменяли на «очень серьезных» людей.

В мае сообщалось, что Народная милиция (НМ) ДНР взяла в плен Паевскую, которая попыталась выйти с мариупольского металлургического комбината «Азовсталь». По данным СМИ, для этого она притворилась матерью детей, родителей которых убила.

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