Меркель не считает, что Россия использовала газ как оружие в вопросе Украины

«Я не верила в изменения через торговлю, но в связь через торговлю, а именно со второй по величине ядерной державой в мире», — раскрыла RND экс-канцлер свое отношение к трубопроводу (цитата по Suddeutsche Zeitung).
«Тогда тезис заключался в том, что, когда “Северный поток-2 “будет запущен, Путин больше не будет поставлять газ через Украину или даже нападать на нее”, — заявила Ангела Меркель.
Меркель отметила, что военная операция началась 24 февраля, когда газ еще не проходил через «Северный поток-2». «В этом смысле газ не был оружием», — отметила бывший канцлер.
«В то время немецкая экономика выбрала транспортировку газа по трубопроводу из России, потому что это было экономически дешевле, чем сжиженный газ из Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов, а затем и из США», — пояснила Меркель.
«Но до последнего дня моего пребывания в должности ни одна компания не построила терминал СПГ в Германии, потому что не нашлось ни одного импортера, который бы заранее забронировал долгосрочные мощности из-за высокой цены», — рассказала экс-канцлер.
Германия заморозила сертификацию российского газопровода «Северный поток-2» после решения Москвы признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Почти сразу после этого началась военная спецоперация.